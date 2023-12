Filho de Ivete se declara para babá em seu aniversário: "Te amo" | A TARDE

O filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, homenageou Sandra Silva, a vovó Xan, sua babá. Na redes sociais, ele declarou seu amor por ela: “Feliz aniversário minha coroa. Te amo muito”, escreveu o primogênito.

Veveta comentou na publicação do filho: “Nossa vida! Nosso amor”, declarou. A tia do garoto, Cynthia Sangalo, também celebrou o momento: "Viva nossa Xan!".

Vovó Xan é babá de Marcelo, que hoje tem 14 anos, e segue nos cuidados com as gêmeas Mariana e Helena – todos frutos do casamento de Ivete com o nutricionista Marcelo Cady.