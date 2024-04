Filho de Zé Vaqueiro é extubado após oito meses | A TARDE

Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro com Ingra Soares, foi extubado neste sábado, 13, após passar oito meses de internação devido a complicações causadas pela síndrome de Patau, uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Ingra publicou uma foto do filho nas redes sociais para anunciar as novidades para os seguidores. "Bom dia! Estou bem melhor, não estou mais entubado", escreveu a esposa do cantor.

Apesar da extubação, o filho do casal continua internado. Há dois dias atrás, o pequeno Arthur foi batizado dentro do hospital. "Nosso Arthur foi Batizado em nome de Jesus, amém. Quem crer e for batizado será salvo", declarou a modelo ao revelar a notícia.

Entenda

O pequeno Arthur foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 e está internado desde seu nascimento, em 24 de julho de 2023.

Um dos principais sintomas das crianças que nascem com a síndrome é o atraso mental e cognitivo, além de malformações físicas perceptivas. Além disso, a síndrome pode desencadear outras doenças e complicações, tais como: problemas no coração, surdez parcial ou total, deficiência mental e doenças renais.