Flor Gil confirma que Gilberto Gil e Maria Bethânia já namoraram | A TARDE

Flor Gil, neta de Gilberto Gil, entregou que o avô já teve um relacionamento amoroso com Maria Bethânia. "Descobri hoje que meu avô e Bethânia já namoraram!", escreveu a filha de Bela Gil no X.

Bethânia já chegou a falar que era apaixonada por Gilberto Gil na juventude, mas os dois nunca oficializaram um romance. Flor ainda trouxe à tona uma declaração atribuída à cantora.

"Eu estava apaixonada por Gilberto Gil. Mas ele me traiu, me deixou lá sozinha... Foi na Bahia antes de seguirmos carreira profissional. Eu o conheci, todas as noites ele cantava conosco... era fascinante, Gil. Aí eu me apaixonei e ele correspondia muito. Namoramos muito, demos as mãos e andamos de ônibus juntos. Até que um dia, ele ficou noivo de outra pessoa. Eu sabia que ele tinha uma namorada... mas eu o namorava. Não havia problema algum. Até que ele ficou noivo, disse que ia se casar e eu fiquei chateada com ele", disse Bethânia em uma entrevista antiga ao Google Arts & Culture, descrevendo também um pedido de desculpas do músico.

A cantora assumiu que sofreu por Gil. "Ele veio até minha casa depois pedir desculpas com uma música que eu não quis ouvir. Caetano é quem ouviu. Uma música linda: Maria Maria. Eu sofri muito, fiquei arrasada mesmo. Foi minha primeira decepção amorosa, mas logo esqueci. Fui para a lavagem do Bonfim, me diverti, sambei, namorei, esqueci. Nunca fico muito tempo deprimida. Outras dores vieram… mas é assim mesmo", acrescentou o relato.

Em uma entrevista ao Instituto Gilberto Gil, Bethânia afirmou que era apaixonada pelo amigo desde a adolescência. "Eu estava loucamente apaixonada por ele. Na minha mente, éramos namorados. Para os meus amigos do colégio, eu dizia: 'Olhem, meu namorado é Gilberto Gil'", recordou ela.