Futura rainha da Espanha namora brasileiro; saiba mais

Filha do Rei Felipe e da rainha Letizia, da Espanha, a princesa Leonor, de 17 anos, vive um romance com um brasileiro. Segundo a revista alemã Bunte, ela tem um affair com um jovem identificado como Gabriel, que é brasileiro e tem 18 anos.

Os dois se conheceram no colégio UWC Atlantic, no País de Gales, onde estudaram juntos. Discreto, o casal ainda não foi fotografado em público.

No entanto, caso o romance dê certo, os dois terão que namorar à distância. Isso porque ela vai iniciar a sua preparação para subir ao trono da Espanha no futuro. Quando terminar a escola, a princesa inicia sua formação militar e, depois, vai cursar Direito na faculdade. Em contrapartida, o brasileiro tem planos de frequentar uma universidade em Nova York.

Saiba quem é o brasileiro

A revista alemã deu mais detalhes sobre o jovem brasileiro. Filho de um casal milionário, Gabriel nasceu em São Paulo e foi criado em Nova York, nos Estados Unidos.

O pai dele, que trabalha no Deutsche Bank, é doutor em filosofia em uma universidade nos Estados Unidos e é especialista do mercado financeiro. Já a mãe é uma publicitária com carreira de sucesso. A família vive em um apartamento de luxo em Manhattan.

O jovem joga futebol e fala português, inglês e um pouco de alemão. De acordo com a mídia internacional, Gabriel possui interesse por viagens, culinária e pelo universo artístico.

Mas de acordo com a imprensa espanhola, a princesa já teve um relacionamento com um jovem brasileiro e até chegou a conhecer os sogros. O romance, no entanto, chegou ao fim pouco depois, devido à distância.