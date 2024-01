Gabigol é flagrado na praia com ex de Vinicius Júnior | A TARDE

Solteiro desde o término com Rafaella Santos, irmã de Neymar, o atacante do Flamengo, Gabigol, foi flagrado com a ex-namorada de Vinicius Júnior, Júlia Rodrigues, em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, neste sábado 6. A informação é da colunista do portal Metrópoles, Fábia Oliveira.



Amigo do jogador do Real Madrid, o camisa 9 do Rubro-Negro já encontrou com Júlia algumas vezes, mas os dois nunca assumiram a relação publicamente.

Júlia já prestigiou o atacante no Maracanã, durante partida do Flamengo em que Gabigol jogou, e os dois já foram vistos conversando ao pé do ouvido, em apresentação de Mumuzinho.