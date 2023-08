Gil do Vigor revela desejo de se tornar presidente do Brasil

O ex-BBB Gil do Vigor revelou o desejo de se tornar presidente do Brasil. O economista abriu o jogo sobre entrar no mundo da política durante entrevista para os influenciadores Igão e Mítico no "PodPah" na noite de quarta-feira, 26.

"Eu quero ser presidente do Brasil. Eu juro por Deus!", disparou o ex-BBB ao ser perguntado sobre a vida na política. "Eu acredito que sou muito a cara do nosso país e tenho uma missão aqui nessa terra. Eu não sou o mais inteligente, mas sou esforçado", iniciou Gil do Vigor.

"Eu não sou o mais eloquente, mas eu sei que as pessoas conseguem me entender", afirmou o ex-BBB, que seguiu seu discurso reafirmando suas origens humildes: "Eu sei qual é o dia a dia do brasileiro e sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país", continuou.

Por fim, Gil do Vigor revelou que se imagina subindo a rampa do Planalto e afirmou que após a finalização de seu PhD, terá um maior preparo acadêmico que o auxiliará a ajudar o país. "Vou subir de terno rosa! Eu acredito que nosso país é um país incrível, as pessoas são maravilhosas. Eu quero ver como seria, sabe? Acho que nosso país precisa também de um líder que consiga trazer essa diversidade, sabe? E representatividade", declarou de forma emocionada o ex-BBB21.

