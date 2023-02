Gleici Damasceno sofre racismo em aeroporto em SP: "maldade, deboche"

Campeã do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno usou as redes sociais para denunciar um episódio de racismo sofrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira, 24.

Ela afirmou que estava retornando de uma viagem aos Estados Unidos, quando foi abordada pela Receita Federal. "Tudo normal, eu não ligo para isso. Se quiser ver minhas coisas, pode ver. Mas o que me deixou assim foi o tipo de abordagem", iniciou.

Gleici seguiu afirmando que o que a incomodou foi um comentário feito pela funcionária da Receita. "Começou a perguntar coisas normais, mas teve uma pergunta que ela fez... Ela disse: 'Nossa, viajar duas vezes por ano é muito caro, né? Como você consegue?'. Eu falei: 'Esse é um comentário racista'. E ela respondeu: 'Eu acho que o racismo está em você' e começou a dizer que ia me autuar, mandou eu ficar calada", afirmou.

"Ela começou a falar bem alto. Eu perguntei: 'Será que tem alguém aqui pra quem eu possa fazer uma denúncia? E ela começou a falar que era a autoridade lá, além de uns termos que eu não lembro muito bem. Fiquei muito nervosa, nunca passei por uma situação assim", narrou Gleici.

A acreana afirmou ainda que entende o trabalho das pessoas que precisam fazer perguntas, mas sua questão foi quanto ao comentário.

"Minha questão não foram as perguntas, mas sim o comentário, principalmente quando ela disse que o racismo estava em mim. Ela não me conhecia e julgou. Eu sei que se fosse uma pessoa branca o comentário não teria sido feito. A gente sabe quando é feito com maldade, com deboche".

Ela finalizou contando que foi taxada por um celular comprado em 2022 nos Estados Unidos. Gleici afirmou que ficou estressada com a situação, mas ficou aliviada ao compartilhar e saber que a dor não era apenas dela.

Confira o vídeo.