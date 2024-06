Influencer baiana revela que dirige sem habilitação em Salvador

A influenciadora trans afirmou ainda que comprou o carro um dia após aprender a dirigir - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora trans Alexia Silva, mais conhecida como Alê, revelou que dirige sem habilitação. O assunto veio à tona no momento em que ela conduzia o seu carro, modelo Jeep, na Av. Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador.



No vídeo publicado nos stories, Alexia Silva aparece dirigindo o carro enquanto grava stories. "Eu amo dirigir, véi. Peguei a Paralela. Aí, que tudo! Dirijo bem pra caralho", disparou.

Em seguida, Alexia Silva demonstra impaciência com os processos exigidos pelo Detran para tirar a carteira de habilitação. "Muita gente tá perguntando: 'Alê, tu tem habilitação?'. Gente, minha habilitação ainda estou tirando. Ainda não saiu porque, pra sair, é uma burocracia danada, mas eu dirijo de boa", revelou com naturalidade.

A influenciadora trans afirmou ainda que comprou o carro um dia após aprender a dirigir.

A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, entrou em contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para saber quais medidas o órgão municipal pode adotar caso seus agentes abordem a influenciadora dirigindo sem registro de habilitação e quais sanções podem ser aplicadas caso ela seja flagrada dirigindo enquanto usa o celular. No entanto, não houve resposta até o fechamento desta matéria.