Influenciador baiano Luva de Pedreiro anuncia que será pai

O famoso criador de conteúdo Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, compartilhou nesta sexta-feira, 25, em uma postagem nas suas redes sociais, a notícia de que está prestes a se tornar pai. O nome da mãe da criança não foi revelado, mas foi informado que ela está grávida há cinco meses.

Depois de postar uma série de vídeos em que o influenciador baiano manifesta sua frustração ao lidar com uma controvérsia envolvendo a digital influencer Beca Barreto, ele claramente está aborrecido com a confusão que gira em torno dos dois. Luva acabou aproveitando o momento para soltar a notícia de que vai ser pai. Ele disse que tinha em mente esperar por um momento mais "especial" para contar isso online, mas decidiu fazer isso agora, no meio dessa polêmica toda.

Durante o anúncio sobre ser pai, Luva brincou ao indicar que está pensando em nomear seu filho de Cristiano Ronaldo Jr., em uma divertida homenagem ao jogador português.

"Cristiano Ronaldo Jr vem aí", disse o influenciador de conteúdo.