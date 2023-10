Inquérito aponta que motorista não teve culpa no caso Kayky Brito

O inquérito da Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que que o motorista Diones Coelho da Silva não teve culpa no caso do atropelamento do ator Kayky Brito, segundo a CNN.

O ator estava no quiosque Dona Maria, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro com alguns amigos quando foi buscar algo no carro que estava estacionado do outro lado da avenida e foi atropelado. Conforme apontaram as investigações, o ator provocou o incidente.

No relatório de investigação da 16° DP, o delegado Ângelo José Lages afirma que os laudos periciais apontam que o motorista dirigia seu veículo a uma média de 48 km/h no momento da colisão. A permissão naquele trecho da Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6, é de até 70 km/h.

Segundo o delegado, o motorista costumava gravar as corridas com o celular. Essas imagens já foram entregues pela defesa e estão sendo analisadas pela polícia.

“Assim sendo, pelo apurado, não se pode imputar qualquer fato criminoso ao condutor do veículo, Diones Coelho da Silva, uma vez que dirigia em velocidade abaixo do limite da via, sem apresentar alteração na capacidade psicomotora pelo consumo de álcool (embriaguez) ou qualquer substância de efeito análogo e com a atenção devida na direção de veículo automotor, uma vez que ainda realizou ações para evitar a colisão, apesar da escassez temporal para reação e frenagem”, conclui o delegado.