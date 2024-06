Irmã de Davi é cobrada sobre pagamento dos 'adms' das redes sociais

A irmã de Davi havia aberto uma caixinha de perguntas no story do Instagram na segunda-feira - Foto: Reprodução/Instagram

O BBB 24 já chegou ao fim faz tempo e o campeão Davi Brito já recebeu o prêmio, conforme ele contou à imprensa durante o São João da Thay. No entanto, a equipe que cuidou das redes sociais dele no período em que o baiano estava confinado ainda não recebeu o pagamento combinado.

A irmã de Davi havia aberto uma caixinha de perguntas no story do Instagram na segunda-feira,10, quando começou a receber mensagens de cobrança. Mediando a situação, ela explicou que a data dos depósitos já foi combinada em reunião com os "adms" e pediu que as pessoas parassem de ficar insistindo no assunto.

"Gente, alguém já falou comigo no WhatsApp ontem: ‘Ahhh, cadê o dinheiro dos adms?’. Tudo que eu passei, os dias, foi falado na reunião quando ia ser, certo? Quem mais quer agilizar isso, sou eu. Então por favor, parem de estar me cobrando", disparou.

Raquel Brito finalizou dizendo que as questões do pagamento serão resolvidas apenas com as pessoas que trabalharam ajudando na participação de Davi: "Tudo que eu acertei com os adms, será acertado com os adms, e não com terceiros, pelo amor de Deus, né”.