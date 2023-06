Irmã de Deolane quebra lentes dos dentes após sair no tapa com Rico

A festa de São João da Vila, realizada em Alagoas pelo digital influencer Carlinhos Maia, acabou em pancadaria entre famosos. O evento, que aconteceu entre a noite de sexta-feira, 9, e a madrugada deste sábado, 10, foi marcado por polêmicas, confusões e muitas brigas.

O pau quebrou entre o campeão da Fazenda 13, o influencer Rico Malaquiades, e Dayanne Bezerra, a irmã da advogada e viúva do MC Kevin Deolane Bezerra. Eles se desentenderam na internet durante a festa e partiram para a agressão física quando se encontraram pessoalmente. A blogueira chegou a perder algumas lentes de contato dos dentes e ficou com vários hematomas no corpo.

Blogueira penetra

O desentendimento de Rico e Dayanne começou por causa de uma pessoa que nem chegou a ir à festa. A blogueira Juju Ferrari viajou ao estado de Carlinhos Maia para ir ao evento, afirmando ter sido convidada. Poucas horas antes da festa, ela recebeu a notícia de que estava barrada e não poderia comparecer ao São João da Vila.

null Reprodução / Redes Sociais

Juju chegou a listar o gastos que teve com roupa, funcionários, hospedagem e passagens aéreas. Ela gravou stories virada na bruxa e criticou Carlinhos pela atitude de "desconvidá-la".



Com a repercussão dos vídeos da influenciadora, Carlinhos Maia deu um tempo na curtição para se pronunciar. Segundo ele, o convite nunca foi feito para Juju Ferrari e ela estaria armando aquela situação de forma premeditada. "Não foi desconvidada, Juju Ferrari, porque nunca foi convidada", disse ele.

null Reprodução / Redes Sociais

O blogueiro Matheus Freire, que namora Rico Malaquiades, se compadeceu com a situação de Juju Ferrari e resolveu postar uma mensagem de apoio à ela.



"Cara, eu não creio que não isso possa ser real. Vai além do horror! A Juju gastou, deixou seus filhos em casa para viver isso! Mano, que lamentável", escreveu ele.

Tentando defender Deolane, que é um desafeto antigo de Juju Ferrari, Dayanne Bezerra entra na briga. Ela joga na cara do blogueiro Matheus Freire que ele buscou ajuda dela.

"Esse aí quer já que eu solte os prints dele me pedindo ajuda", debochou ela. Rico Malaquiades, que namora com Matheus, defendeu o novo amor. "Não precisa mais, tem o papi aqui agora", disse o ex-Fazenda.

Para não ficar por baixo, Dayanne Bezerra soltou uma bomba no meio da confusão. Ela afirmou que Matheus Freire trai Rico Malaquiades e publicou prints de conversas dele com outro homem para comprovar.

"Rico, fica calado que tenho amigos que seu namorado manda mensagem direto marcando pra ficar namorando com você já", disse ela. Dayanne, que assim como a irmã é advogada, se mostrou consciente sobre o fato de compartilhar conversas privadas de outras pessoas ser crime e disse que riscou o nome para preservar a identidade de Matheus.

Foi aí que o clima esquentou ainda mais. "Sombra da Deolane! Posta a data, advogada de porta de cadeia", disse Rico que não acreditou na doutora. Logo após essa última discussão virtual, eles se encontraram na festa. Rico estava acompanhado pela irmã, Gabi Malaquiades.

O blogueiro e Dayanne discutiram feio até que Gabi, que estava entre os dois, pegou um copo de bebida e lançou no rosto da advogada. A partir daí, os tapas, socos, pontapés, arranhões e puxões de cabelo começam. A confusão foi tão grande que um grupo de seguranças precisou separar a briga. Dayanne diz que foi agredida por Rico, algumas testemunhas alegam que ele apenas estava tentando defender a irmã e separá-las.

null Reprodução / Redes Sociais

Dayanne Bezerra gravou stories chorando e mostrando os hematomas que ganhou após a pancadaria. Ela também afirmou que foi na delegacia prestar queixa contra Rico. "Ele é um covarde", disse ela.