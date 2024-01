Ivete brinca em piscina com filhas de Lore Improta e Simone Mendes | A TARDE

Um momento de descontração da cantora Ivete Sangalo foi registrada, na tarde desta terça-feira, 2, através do perfil nas redes sociais da cantora Simone Mendes, que fazia dupla com a irmã Simaria.

Nas imagens, a rainha da Axé Music aparece em uma piscina com as pequenas Liz e Zaya, filhas de Lore Improta e da cantora sertaneja, respectivamente. Simone se apresentou no último dia do Festival Virada Salvador.

Liz é filha da dançarina Lorena Improta com o cantor Leo Santana. Já Zaya é fruto do relacionamento de Simone Mendes com o empresário Kaká Diniz. Ambas as crianças têm dois anos.



O encontro entre as artistas também contou com as presenças de Preta Gil e Ju de Paulla. O local não foi detalhado por Simone.

