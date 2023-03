Ivete Sangalo desmente boatos sobre uso de drogas em seus shows

A cantora Ivete Sangalo falou durante podcast do marido, Daniel Cady, sobre os boatos que a acompanham há décadas sobre o uso de drogas ilícitas para se apresentar nos palcos.

"Já houve muitos momentos em que as pessoas duvidaram da minha energia: 'Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?''', disse a baiana.



A cantora se abriu e, além de esclarecer os rumores relacionados às drogas, desabafou sobre como a relação com a comida pode causar traumas nas pessoas. Segundo ela, sua energia é consequência de uma série de hábitos saudáveis diários, especialmente a boa alimentação.

"Eu tenho essa energia, que ela não está descrita, que não tem literatura para isso. São ondas de energia que alimentam", completou Ivete.