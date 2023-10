Ivete vai arrastar trio elétrico do Dique ao Campo Grande em outubro

A cantora Ivete Sangalo irá arrastar um trio elétrico entre o Dique do Tororó e o Campo Grande, no Centro de Salvador, através da Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela. A apresentação, prevista para ocorrer entre às 13h e 18h do dia 15 de outubro, fará parte das gravações do quadro “Sobe no Trio”, do programa “Pipoca da Ivete”, na TV Globo.

A cantora já fez algo parecido em edições anteriores de seu programa na Globo, acompanhada primeiro de Thiaguinho e depois de Samuel Rosa, mas com o som do trio elétrico desligado. Desta vez, a apresentação será aberta ao público que quiser comparecer às ruas de Salvador, com o som ligado para todo mundo ouvir.

“No próximo 'Sobe no Trio', o trio vai estar totalmente ligado e a gente vai avisar com bastante antecedência. Vai ser um verdadeiro Carnaval. Estamos muito felizes com isso, vai ser fantástico”, disse Boninho, diretor do programa.

Está prevista ainda uma segunda fase das gravações do quadro “Sobe no Trio” para o dia 24 de outubro. Ainda não há, porém, divulgação acerca de quem será o terceiro convidado de Ivete.