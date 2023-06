Jornalista Michelle Loreto está grávida do primeiro filho

A jornalista Michelle Loreto surpreendeu seus fãs e seguidores ao anunciar sua gravidez neste sábado, 3. Em suas redes sociais, ela compartilhou fotos revelando sua gravidez. Ela falou sobre essa nova fase da vida e disse que nunca planejou ter filhos. Michelle vive um relacionamento com o diretor de TV Alexandre Mattoso.

Michelle destacou a importância da mulher ter o poder de decisão sobre seu corpo e sua maternidade. Ela expressou sua felicidade e amor nessa nova jornada e enfatizou que cada mulher pode fazer suas escolhas e encontrar a felicidade em suas decisões.

"No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas... aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada demais. Pode até ser bom e funcionar melhor".

Aos 43 anos, a jornalista também afirmou que não esperava se apaixonar novamente nem ter um relacionamento tão cedo. Ela se sentia feliz, realizada e segura em sua vida solteira, com objetivos e sonhos bem definidos. No entanto, a vida trouxe mudanças inesperadas.

Michelle revelou que se apaixonou intensamente e engravidou rapidamente. Ela refletiu sobre os desafios e as emoções confusas que acompanham a descoberta da gravidez. "Agora, tenho mais um par de mãozinhas para segurar. Mãos que vou guiar e que também vão me guiar. Pra qual direção? Não sei. E tá tudo bem".

Confira o post.