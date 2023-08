Larissa Manoela, mãe e Andre Luiz Frambach são intimados para depor

A atriz Larissa Manoela, sua mãe, a pedagoga Silvana Taques Elias dos Santos, e seu noivo, o ator André Luiz Frambach, foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a prestar depoimento em um inquérito que apura um suposto racismo religioso cometido pela mãe da global em troca de mensagens.

A troca de mensagens foi revelada por Larrissa Manoela, no 'Fantástico', da TV Globo. A atriz mostrou uma conversa em que deseja feliz natal à sua mãe. No entanto, a resposta da pedagoga é acida e utilizando o termo "macumbeira" ao se referir à família do noivo da atriz, André Luiz Frambach.

"Esqueci de te desejar... que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. kkkkkk", escreveu Silvana, em mensagem enviada à filha no Natal de 2022, pelo Whatsapp.

Troca de mensagens entre Larissa Manoela e Salvana Taques | Foto: Reprodução

A família de André Luiz Frambach é espírita kardecista. O termo "macumbeira" é considerado pejorativo para se referir a religiões de matriz africana.

A investigação de racismo religioso foi aberta após a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) aceitar uma notícia-crime de discriminação e preconceito de religião feito pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio. A pena, de até cinco anos, está prevista na lei que equipara crimes de injúria racial a racismo – e que também protege a liberdade religiosa.