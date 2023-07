Leo Dias desabafa após site sair do ar: "Ninguém pode ser meu dono"

Pouco mais de um mês após o lançamento, o 'Leodias.com', saiu do ar. Quem tentava acessar a plataforma nesta quarta-feira, 12, se deparou com um anúncio. "Ficamos felizes que tenha tentado acessar nosso site, porém infelizmente este projeto foi descontinuado".

Leitores mais assíduos já haviam percebido que há algum tempo, o site não era atualizado. Em suas redes sociais, Leo Dias revelou que errou ao confiar em pessoas. Ele não citou nomes, mas pontuou que errou também ao não dar ouvido a amigos e pessoas próximas.

"Eu queria que as pessoas que me cercam, que não param de mandar mensagem, pra pararem de falar 'eu te falei que não era pra confiar, eu te falei que não valia nada". Tá bom, eu já sei. Já sei. Fui inocente? Fui. Confiei nas pessoas? Confiei, e daí?", disse o jornalista.

Ele lembrou da sua saída do Metropoles, quando fez o anúncio em conjunto com a empresa, pois queria "mostrar a todo mundo que era uma saída consensual, todo mundo educado, se respeitando, com tudo em dia, entregando o que é de quem a quem pertence e é isso".

Ele finalizou afirmando, novamente, que errou ao confiar nas pessoas. "Eu só tenho a dizer uma coisa: eu errei em confiar nas pessoas. Que vocês ouçam seus amigos e as pessoas que te cercam. Eu ouvia, mas ignorava".

"Ninguém pode ser meu dono. Eu sou o dono da minha imagem, eu sou o dono da minha voz e eu sou o dono da minha marca. Só isso", desabafou.



Atualmente ele segue na apresentação do Fofocalizando e pontuou que seguirá em busca de retomar seus canais de comunicação. "É isso que estou em busca no momento". Confira o vídeo.

null Matheus Calmon