Leo Santana faz show de Natal gratuito em bairro onde cresceu | A TARDE

O cantor Leo Santana manteve a tradição de se apresentar gratuitamente em Salvador na véspera do Natal, no bairro de Boa Vista do Lobato, onde nasceu e cresceu. A filha Liz, de dois anos, também participou do show no colo do pai neste domingo, 24.



O "Natal do Gigante" já é uma tradição no local, no entanto, esta foi a primeira vez que a filha de Leo, fruto do casamento com a dançarina Lore Improta, participou do show na comunidade.

O artista compartilhou o momento nas redes sociais . "Minha família, minha filha, na comunidade onde eu nasci! Vivenciando comigo uma das coisas que mais me faz feliz. Gratidão, Deus!", escreveu.

Ao lado do pai e da mãe, a pequena Liz dançou algumas músicas e esbanjou sorrisos.