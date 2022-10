Lucas Souza anuncia novo término com Jojo Todynho: "Não tem volta"

Três semanas após ter anunciado um término de casamento, desanunciado horas depois, Lucas Souza voltou a dizer neste sábado, 29, que o casamento com Jojo Todynho chegou ao fim.

"Eu e a Jojo não estamos mais juntos, decidimos botar um ponto-final na relação essa semana. Acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi boa até determinado momento", disse o militar em suas redes sociais.

Há cerca de três semanas ele chegou a anunciar um término, mas Jojo disse que não estava sabendo de nada e, horas depois, disse que estava tudo resolvido e seguia casada.

O militar afirmou que jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível. "Eu jamais anunciaria o término no Instagram sem ter falado com ela. Jamais anunciaria o término se não fosse por um motivo plausível. Eu me expus sai como errado pelo bem dela, mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida, porém, foi decorrente de uma situação que ela fez comigo que eu me senti traído", disse.

"Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela, mas toda situação gera uma reação. Então, nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. E eu já estava alertando ela varias vezes e ela nada. Então, tomei essa atitude, mas com uma dor no coração gigantesca", continuou.

Ele afirmou ainda que saiu às pressas da casa onde moravam e agora está em um hotel. "Vocês não sabem o que acontece num relacionamento e estou com a minha consciência tranquila a tudo que eu fiz", finalizou.

Jojo, até o momento, não se pronunciou sobre o fim do casamento. Lucas e Jojo se casaram em janeiro deste ano após cinco meses de namoro. Eles se conheceram durante viagem a Cancún, no México.