Luísa Sonza se fantasia de “corna” em referência a traição de EX | A TARDE

Após Chico Moedas aparecer em um vídeo debochando de "Chico", música composta por Luísa Sonza para ele, a cantora apareceu nas redes sociais zombando da traição que sofreu do ex-namorado. Luísa apareceu nas redes sociais com um chapéu de chifres enfeitados com strass e lembrou os fãs do show que faria no Marco Zero, em Recife.

Além do chapéu que fazia referencia a traição, as fotos foram feitas em um banheiro, lembrando do fato de Chico Moedas tê-la traído no banheiro de um bar. Em uma das fotos, Luísa aparece tapando o nariz, sugerindo que o local estava com mau cheiro.

Antes disso, no mesmo dia, último sábado 10/2, Chico Veiga fez pouco caso da canção Chico, de Luísa Sonza, ao ser provocado por amigos. Em um vídeo postado por Jon Vlogs, Chico Moedas é questionado se sabe cantar a música e responde: “Essa eu não conheço”, responde, desconfortável, enquanto Jon e outros rapazes riem ao fundo.

“Eu ia pedir uma palinha, mas…”, diz Jon Vlogs. “Grosseria da nossa parte”, diz outra pessoa, em tom de brincadeira.

Chico Moedas e Luísa Sonza namoraram cerca de quatro meses em 2023, até que a cantora anunciou o fim do relacionamento no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. A cantora revelou que tinha sido traída por Chico no banheiro de um famoso bar do Rio de Janeiro.

Desde então, Luísa trocou o trecho “Chico, se tu me quiseres”, da canção que fez pra ele, por “Se acaso me quiseres”.



Confira post: