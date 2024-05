Lumena manda recado para quem quer participar de reality: “Se joguem” | A TARDE

A ex-BBB Lumena Aleluia participou da mesa “A Minha Vida Daria um Meme” no terceiro dia da Bienal do Livro Bahia, neste domingo, 28. No bate-papo, que aconteceu no Centro de Convenções Salvador, ela falou sobre a sua trajetória após o programa da TV Globo. Uma das figuras mais polêmicas da edição de 2021, a baiana conseguiu reverter o seu cancelamento em um retorno positivo.

Com toda a experiência que adquiriu, Lumena mandou um recado para as pessoas que querem entrar em um reality show. “Eu acho que isso vai muito da pessoa, da disponibilidade dela viver essa experiência em conjunto com todo mundo. Por isso que eu sou uma grande apoiadora de pessoas que têm uma admiração por reality show. Vão! Se jovem, se autorizem, porque é uma experiência revolucionária na vida de qualquer pessoa”, afirmou.

Na ocasião, Lumena disse ainda que a sua passagem pelo BBB revolucionou a sua vida:

Revolucionou o meu jeito de pensar, revolucionou o meu jeito de me autoperceber. E, sobretudo, me deu coragem para brincar, para rir, chorar junto. Isso, para mim, é a parte bacana do reality show” Lumena Aleluia, ex-BBB