Luva de Pedreiro atualiza nome do seu filho em homenagem ao Vasco

Luva de Pedreiro surpreendeu a internet ao revelar que será papai de primeira viagem. Durante sua participação no podcast Podpah, Iran Ferreira contou que o nome do filho, dado inicialmente como Cristiano Ronaldo Júnior, passou por mudança para envolver seus principais ídolos e inserir o sobrenome da mãe, a bióloga Távila Gomes.

O nome vai ser Cristiano Ronaldo Júnior da Gama, pelo Vasco. Vai ter o da Gama. Vou botar o nome dos meus maiores ídolos. O nome do filho do Luva de Pedreiro vai ser Cristiano Ronaldo da Gama Laurino Santana, que é o nome da minha mulher, né? Receba”, contou o Luva.



O influenciador também compartilhou durante o podcast que Cristiano Ronaldo, seu ídolo máximo no futebol, foi a primeira pessoa a ser informada sobre a gravidez de Távila.

“Cristiano Ronaldo é gente boa, já troquei muita ideia com ele. Ele foi o primeiro a saber que eu seria pai. Contei pessoalmente, quando fiquei no hotel do Al-Nassr”, falou Iran.



Iran e Távila Gomes tornaram público o relacionamento em abril deste ano e, recentemente, desmentiram os boatos de uma possível separação. O casal esteve junto na mais recente viagem de Luva de Pedreiro a trabalho, que aconteceu em Barcelona, na Espanha.