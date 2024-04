Maiara rebate críticas após emagrecer 25kg: 'Melhor físico' | A TARDE

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, rebateu críticas que tem recebido nas redes sociais após mostrar o processo de emagrecimento. Ela contou que já pesou 85 kg e perdeu cerca de 25kg nos últimos seis meses.

Em um vídeo, Maiara disse que está contente com o processo e em sua melhor fase. “Agora eu estou no meu melhor físico. Estou com 36 anos. Estou ótima e superfeliz”, diz.

A sertaneja disse que está no processo de emagrecimento há mais de um ano, vai ao médico e faz exames regularmente, malha todos os dias e come coisas saudáveis.

No vídeo, a cantora contou ainda que fez diversos procedimentos para tentar perder peso, entre eles uma cirurgia bariátrica, colocação de um balão intragástrico e lipoaspiração.

A cantora comentou também que tem uma genética que favorece um maior índice de gordura corporale a família lida com casos de obesidade, pressão alta e diabetes.

“Pra quem não sabe a minha família lida muito com essa questão de obesidade, pressão alta, diabetes. Graças a Deus, eu já passei por vários processos, dessa cirurgias, já fiz bariátrica, mas meu peso sempre foi uma coisa difícil de baixar. Mas eu estou no meu melhor físico", desabafa.