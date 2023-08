Maíra Cardi expõe seguidora que mandou mensagem para namorado: “Fogo”

A digital influencer Maíra Cardi usou as redes sociais para expor uma seguidora que mandou mensagens para seu namorado, Thiago Nigro. A empresária ainda aproveitou para marcar o Instagram da moça e mandou um recado pedindo alguém para apagar o "fogo".

A ex-BBB contou que ela e o namorado trocaram senhas e, por isso, encontrou a mensagem. “Eu e o deuso resolvemos trocar as senhas da vida! Dentro delas as do Instagram para dar aquele check que mantém todo mundo bem cuidado. Dá uma olhada nas pérolas que ele tem recebido. O que dizer para essa moça comportada? Me ajudem, por favor, que fiquei sem palavras”, disparou Maíra.

Ela ainda acrescentou: “Alguém aí para apagar o fogo?”, marcando o @ da moça. “Mocinhas, tô de olho. Fica a dica para não passar vergonha”, avisou Cardi.

Após ser exposta por Maíra Cardi, a usuária desativou a sua conta na rede social.

A exposição logo repercutiu e dividiu a opinião de internautas. “Tudo que eu sei sobre essa mulher é contra minha vontade”, disparou uma pessoa. “O pior nisso é ela expor uma menina aleatoriamente pra um monte de gente”, criticou outra. “As vezes ele gosta de ser controlado sei lá, tem doido pra tudo”, opinou uma terceira.