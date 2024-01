Manu Chao fará show em Salvador neste mês | A TARDE

O cantor e compositor franco-espanhol Manu Chao estará de volta à capital baiana em janeiro para um show acústico.

A apresentação vai acontecer no próximo dia 19 de janeiro, no Largo da Tieta, no Pelourinho. A última apresentação do músico foi há 15 anos, em 2009, e aconteceu na Concha Acústica. Jose-Manuel Thomas Arthur Chao tem 62 anos e nasceu em Paris, na França.

Em turnê pelo Brasil, Manu Chao ainda fará dois shows em São Paulo, Recife, Santa Catarina e outras apresentações que serão anunciadas. Em seu show acústico, Manu Chao se apresentará com o guitarrista Lucky Salvadori e o percussionista Miguel Rumbao. Após a turnê pelo Brasil, ele segue na América do Sul, com shows na Argentina e Chile.

SERVIÇO

Evento: Manu Chao acústico em Salvador

⁠Data: 19/01/2024

⁠Local: Largo da Tieta

⁠Endereço: Rua das Laranjeiras, Pelourinho, Salvador, BA

⁠Horário: 20h (abertura dos portões)

⁠Censura: 18 anos

⁠Ingressos: www.bilheteriadigital.com

⁠Preços:

Lote 01 – R$ 80,00 (meia) / R$ 100,00 (inteira social) / R$ 160,00 (inteira)

Lote 02 – R$ 90,00 (meia) / R$ 110,00 (inteira social) / R$ 180,00 (inteira)

Lote 03 – R$ 100,00 (meia) / R$ 120,00 (inteira social) / R$ 200,00 (inteira)

*Inteira Social: para utilizar o ingresso do tipo Inteira Social, a pessoa deverá levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento. Esse alimento será doado para uma instituição beneficente que será definida em comum acordo entre a produção do evento e o artista.