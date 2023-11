Marcelo aparece em âncora e Ivete comenta: entrar em contato com a mãe | A TARDE

Marcelo Sangalo usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos. Em um dos cliques, o filho de Ivete aparece em cima de uma âncora ao lado de uma embarcação marítima.

A foto recebeu diversos comentários elogiosos, mas, o que chamou atenção foi o comentário da mãe de Marcelo, que também seguiu enaltecendo o jovem de 14 anos.

“Favor entrar em contato com a mãe", escreveu na última sexta-feira, 3, em tom de brincadeira. “Belíssimo", completou Ivete.

Marcelo é o filho mais velho da cantora baiana, fruto do casamento com o nutricionista Daniel Cady. O casal tem também as gêmeas Marina e Helena, de 5 anos.