Marcelo Sangalo curte “The Town” com Juliette e Medina

A primeira edição do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, começou no sábado, 2. O evento, que é dos mesmos organizadores do Rock in Rio, acontece por dois fins de semana seguidos, e conta com nomes internacionais de peso como Bruno Mars, Foo Fighters, Post Malone e Maroon 5.

Quem prestigiou a estreia da festa foi Marcelo Sangalo, o filho mais velho de Ivete. O músico, de 14 anos, esteve ao lado de famosos como Juliette e Gabriel Medina, além de um amigo.

Um da noite registro foi compartilhado nas redes sociais de Marcelo. Ele postou uma foto em um dos espaços VIPs do show. No dia, o palco Skyline, principal do evento, recebeu artistas como Demi Lovato, Post Malone, Iggy Azalea e o encontro dos MC’s Hariel, Ryan SP e Cabelinho.

Além de Marcelo, Ivete e o nutricionista Daniel Cady são pais das gêmeas Marina e Helena, de 5 anos de idade.

Reprodução | Redes Sociais