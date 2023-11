MC Daniel briga com namorado de fã após ser chamado de otário; vídeo | A TARDE

O funkeiro MC Daniel, 25, se envolveu em uma briga com o namorado de uma fã em um restaurante em São Paulo. O exibiu em suas redes sociais as as lesões resultantes.

Segundo o MC, uma admiradora se aproximou para solicitar uma foto, desagradando o companheiro dela. O rapaz, então, teria insultado o funkeiro, resultando em um confronto verbal que evoluiu para agressões físicas.

"A mulher dele veio tirar foto comigo, e ele gritou de longe: 'Quer tirar foto com esse otário, aí?'. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim, e eu falei: 'O que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo", explicou.

Ele ainda afirmou ser avesso a conflitos e afirmou que apenas reagiu diante da agressão. "Eu não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece. Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo, não sei o porquê. E cada ação gera uma reação", concluiu o funkeiro.

Confira o vídeo.