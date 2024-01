MC Loma sofre acidente de carro durante viagem de ano novo | A TARDE

MC Loma sofreu um acidente de carro nesta sexta-feira, 29, enquanto se preparava para uma viagem de Ano Novo. A cantora relatou que o pneu de seu carro estourou ao passar próximo a um meio-fio.

Nas redes sociais, ela agradeceu por não estar em uma via movimentada durante o incidente e destacou que o veículo precisou ser levado à oficina devido a uma peça danificada.

"Estou numa casa com as meninas. Era pra eu ter vindo ontem de manhã, mas eu fui resolver umas coisas no shopping antes. Assim que eu saí da casa da Dani, o pneu do meu carro estourou. Do nada. Quebrou uma peça que servia para balancear o carro, e meu carro precisou ficar numa oficina. Eu fiquei desesperada e comecei a chorar".

A influenciadora, que possui mais de 14 milhões de seguidores, optou por viajar de Uber com um amigo para evitar dirigir após o incidente. MC Loma explicou que tudo parecia conspirar contra a viagem.

"Graças a Deus eu não estava em uma avenida, estava sem a Melanie, e estava numa velocidade muito baixa. Cheguei aqui de noite, porque estava resolvendo isso do carro, porque achei que fosse resolver no mesmo dia", contou.