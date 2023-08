Mc Mirella é criticada por internautas por dançar grávida

Celebrando seus 25 anos, completado no mês de junho, a funkeira Mc Mirella preparou uma festa de 'arromba' na última quarta-feira, 24, com o tema 'Anos 2000', que contou com diversas figuras do funk. Apesar da festa ser muito elogiada, a dona foi alvo de críticas quando decidiu subir ao palco para dançar funk, estando grávida de cinco meses. Ela espera sua primeira filha com o funkeiro Dynho Alves.

Em um dos registros de uma das convidadas na festa, Mirella aparece dançando em cima do palco, usando um vestido onde aparece sua calcinha. Apesar de muitos internautas a elogiarem, outros não gostaram muito da postura da cantora, que será mamãe de primeira viagem. "Grávida dança, mas essa dança dela aí é vulgar demais e ponto", comentou uma internauta.

"Ué, ela vai dançar o quê? Sempre foi funkeira, disse para todos, que não iria parar os seus shows por conta da gravidez, vai ficar em casa sem fazer nada? Se ela quer continuar trabalhando, deixa ela trabalhar, a escolha é dela, se é feio ou não, cabe a ela, cada um com suas decisões e com sua forma de viver! Se cada um cuidasse da sua vida, tava todo mundo igual ela, rica", defendeu outro perfil.

Reprodução / Redes Sociais