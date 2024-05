Mc Mirella volta às plataformas adultas após gravidez e vira 'top 1' | A TARDE

Após dar um tempo nas criações de conteúdo para as plataformas adultas, por conta da gravidez e maternidade, a cantora Mc Mirella decidiu retornar com os conteúdos adultos. Há um ano, Mirella anunciava a gravidez de sua primeira filha, Serena, com o funkeiro Dynho Alves.

Mesmo após quase um ano longe da plataforma, o retorno dos conteúdos criados por Mirella na plataforma Privacy rendeu à funkeira o posto de 'top 1' na plataforma. No perfil com cerca de 28 mil likes, a artista se descreve como “a morena mais gata e gostosa do site. Combo completo: novinha, tatuada, safada e gostosa.”

A funkeira prometeu dar um brinde aos novos assinantes do seu perfil na plataforma, que atualmente custa R$ 50 mensal, para ter acesso aos conteúdos 'proibidões'.

