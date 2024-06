Médico baiano arremata partida de pôquer com Neymar por R$ 450 mil | A TARDE

O médico baiano Gabriel Almeida desembolsou R$ 450 mil para arrematar uma partida de pôquer com Neymar. O momento foi vendido durante o leilão promovido pelo jogador, que reverte a verba para o Instituto Projeto Neymar Jr, nesta segunda-feira, 3.

O lance inicial para a partida, anunciada como uma “oportunidade exclusiva e imperdível para amantes do pôquer”, foi de R$ 100 mil. Definido como “a experiência que vai além de cartas e fichas”, o loto recebeu oito lances até ser arrematado pelo médico da Bahia.

O cirurgião que tem consultórios em Salvador e Feira de Santana - além de São Paulo e Petrolina (PE) - não escondeu sua empolgação ao arrematar o lote. “Estou muito entusiasmado em participar desse jogo de pôquer com uma lenda viva do futebol”, disse. Gabriel Almeida é conhecido por atender celebridades como Léo Santana e Lore Improta, esposa do cantor.

A partida de pôquer ainda não tem data definida, mas acontecerá na mansão do atacante do Al-Hilal, em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. Além do craque, o médico terá a companhia do empresário e influenciador Pablo Marçal, que arrematou a outra vaga para participar do jogo.

Publicações relacionadas