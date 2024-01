Monark diz ser perseguido e que está sem dinheiro: "Tudo ruim pra mim" | A TARDE

Banido das principais redes sociais por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, o podcaster Bruno Aiub, conhecido como Monark, afirmou que se senteum 'perseguido político'. Ele lamenta não poder monetizar seu conteúdo.

Atualmente residindo na Flórida (EUA), ele comanda o 'Monark Talks', disponível na plataforma Rumble.

'Tô fudido, não consigo monetizar, tá tudo ruim pra mim', desabafa Monark em entrevista à Folha de S.Paulo. O ex-integrante do 'Flow Podcast' afirmou ter receio de ser preso ao retornar ao Brasil, criticou Alexandre de Moraes e saiu contra a regulação das mídias digitais, mesmo após incidentes como a morte de Jessica Canedo.

Segundo ele, o espaço virtual deve ser livre. "Deixa a própria sociedade se regular, não precisamos de um Estado para isso", afirma.

Ele defende que as redes sociais devem ser um ambiente onde as pessoas possam debater, mesmo que as narrativas sejam enganosas. "Não preciso de lei para me defender, por mim deixava a galera falando o que quiser na internet", completa.

Em relação a Alexandre de Moraes, Monark o chama de 'imperador' e 'ditador', destacando que o ministro age como "apurador, investigador, promotor, julgador, tudo".

Apesar de não sentir simpatia por Jair Bolsonaro, o podcaster defende o ex-presidente, alegando nunca tê-lo visto 'rasgando a Constituição' como, segundo ele, Moraes faz.

Ele afirmou que não se arrepende do que disse no Flow, quando mencionou que os nazistas deveriam ter um partido próprio, mas admite que, se pudesse, desejaria que isso não tivesse ocorrido.