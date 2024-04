Morre transformista Tanucha Taylor em Salvador | A TARDE

A transformista Tanucha Taylor morreu na última terça-feira, 9, em Salvador. A informação foi confirmada pela família, porém a causa da morte não foi divulgada.

Além de maquiadora, Tanucha Taylor era conhecida no mundo artístico pela arte transformista. Ela sempre esteve presente nos principais eventos da cidade, contagiando o público LGBTQIAPN+ com sua alegria. As informações são do site Dois Terços.

"É muito doloroso para todos nós, amigos que sempre compartilhamos nossas vitórias, alegrias e tudo o que precisávamos. O céu ganhou uma estrela e aqui fica uma grande saudade e memórias de momentos únicos da nossa estrela. Tanucha Taylor foi uma mulher incrível e principalmente amada por todos nós. Que o seu brilho ilumine novas constelações de estrelas como ela", afirmou o ativista LGBTQIAPN+ Genilson Coutinho para o Grupo A TARDE.

O sepultamento acontecerá na tarde desta quarta-feira, 10, às 15h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador.