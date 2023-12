Motorista Diones rebate críticas por interesse na carreira política | A TARDE

O motorista Diones Coelho da Silva, que ganhou notoriedade após envolvimento no atropelamento do ator Kayky Brito, rebateu nesta segunda-feira, 4, as críticas recebidas após rumores de que estaria pensando em se candidatar a vereador.

Diones afirmou que todas as escolhas profissionais que assumiu desde então acabam sendo alvo de discussão.

"Analisando as críticas: se compra carro, está errado. Se faz publicidade, está errado. Se decide virar influencer, errado. Se 'pretende' ser político, errado. No fundo, as pessoas que estão criticando, aproveitam as oportunidades. Gente, o episódio do acidente já passou. Vocês que criticam que ficam voltando ao assunto. A vida já andou para todos nós envolvidos", disse Diones.

O motorista seguiu, lembrando que pretende ser candidato, mas não tem certeza do que irá acontecer.

"Pretender é diferente de afirmar que vou ser. Nem sei se vai acontecer. Estou conversando em off e pedindo direção a Deus. Se sentir paz no meu coração, irei fazer, no momento não tenho certeza. Está mais para 'não' que para 'sim'. Deus me orienta. Meus princípios e valores não estão à venda. Não confirmei candidatura. Pretender é diferente de ter uma afirmação".

Na sexta-feira, 2, Diones disse que pretendia se candidatar ao cargo de vereador no Rio de Janeiro. “Creio que eu tenho muito a agregar para aquelas pessoas que precisam. Existem pessoas que precisam ter voz”.