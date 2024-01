Mulher é atingida por drone em show de Alok; vídeo | A TARDE

Uma mulher sofreu um acidente durante o show de Alok em Jurerê Internacional, Florianópolis, Santa Catarina, quando foi atingida na cabeça por um dos drones utilizados na apresentação do DJ.

O incidente ocorreu enquanto Alok continuava a performance, e pessoas próximas tentaram auxiliar a vítima, cujos cabelos ficaram enroscados no drone.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a mulher rindo enquanto Alok entoa um coro para encerrar o show. Seguranças se aproximaram para desenroscar o drone, e a vítima pareceu estar bem próxima ao palco.

Este não é o primeiro incidente envolvendo equipamentos dos shows de Alok. No Rock in Rio de 2022, um fã relatou danos em seu celular supostamente causados pelos lasers do palco do DJ.

Alok, esposo de Romana Novais, esclareceu que os lasers são direcionados para cima, mas não houve resposta da assessoria de imprensa de Alok sobre falhas nos equipamentos até o momento desta publicação.