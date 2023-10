Musa fitness diz que namorado a dispensou após ela ter engordado 2 kg | A TARDE

A musa de Ipanema 2023, Deia Carvalho, revelou que foi dispensada por seu namorado após engordar 2 kg. Nos stories do Instagram, a influencer desabafou que ficou muito triste com a decisão tomada pelo amado.

“Fui dispensada. Ele ficou insatisfeito com um ganho de peso mínimo, mas não me deixei abalar pelas críticas e pelo término. Foi nessa hora que pratiquei minha aceitação do próprio corpo”, declarou Deia.

A influencer desabafou sobre as bases de um relacionamento. “Relacionamentos devem ser construídos sobre bases sólidas, como amor, respeito e compreensão, em vez de se concentrar apenas na aparência física. No primeiro momento eu fiquei muito triste, porque eu não esperava”, contou.

Por fim, Deia Carvalho falou sobre o fim do namoro. “A fila anda, mereço coisa melhor. Tenho certeza que alguém vai me querer com o corpo que eu estou”, completou.