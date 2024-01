Namoro de Amado Batista com estudante chega ao fim após 4 anos | A TARDE

O cantor Amado Batista, 72, e a estudante de direito Layza Bittencourt, 24, encerraram oficialmente seu relacionamento após enfrentarem uma crise em agosto deste ano, conforme informado pelo jornalista Matheus Baldi, do Glow News.

Com quatro anos de união, o casal não conseguiu superar suas divergências. Segundo uma fonte próxima ao ex-casal, a diferença de idade, que é de 48 anos, e a constante ausência de Amado nos momentos sociais teriam contribuído para o término.

Layza não terá direito a parte dos bens do renomado cantor, com mais de 40 anos de carreira no cenário do brega romântico, mas vai receber uma pensão, visto que a separação ocorreu de maneira amigável, sem grandes conflitos.

Matheus Baldi já havia alertado sobre a crise anteriormente, destacando a saída de Amado Batista da residência que compartilhava com Layza.

A questão social, evidenciada pela discrepância de interesses nos programas e eventos sociais, foi apontada como um dos principais motivos do desgaste no relacionamento.