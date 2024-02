Nasce Gabriel, filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci | A TARDE

O primeiro filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci, nasceu neste domingo, 11, durante a tarde. A informação, no entanto, foi compartilhada pelos pais nesta segunda-feira, 12.

Em seu Instagram, Arthur compartilhou um vídeo e afirmou que sempre teve o sonho de ser pai.

"Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida... É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração", escreveu Arthur.

"Nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada. Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo!".



Jheny, por sua vez, também agradeceu o carinho do público.



"Nosso menino é lindo demais, e veio esbanjando saúde 🩵 estamos aqui apaixonados e babando no Gab!! Gratidão a todos que desejam o bem da nossa família".



Arthur já é pai da Sophia, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi.