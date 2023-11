Neymar e Bruna Biancardi terminam noivado, diz site | A TARDE

Após dois anos juntos, Neymar, de 31 anos, e Bruna Biancardi, de 29, teriam terminado o noivado. A informação é do colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense.

Segundo o jornalista, o ex-casal agora mantém apenas uma relação cordial para a criação da pequena Mavie, que nasceu no começo de outubro. O noivado teria chegado ao fim já em setembro, após o atacante do Al-Hilal ter sido flagrado com duas mulheres em uma balada na Espanha. Meses antes ele já tinha admitido uma traição.

Neymar e Bruna Biancardi teriam feito, então, um acordo para manter as aparências até a influenciadora se recuperar completamente do pós-parto. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou a respeito do assunto.

Alfinetadas

No último dia 30, Bruna fez uma publicação que os internautas interpretaram como sendo uma alfinetada para o atleta depois que ele fez uma nova festa particular em sua mansão.

“Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, escreveu a blogueira em seus stories no Instagram.

Em meio à repercussão da fala de Biancardi, Neymar fez uma publicação que foi encarada como uma resposta.

“Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seis dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, disse.