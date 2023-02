Nicole Bahls descobre traição e namoro chega ao fim após 10 meses

Cerca de um ano e meio após terminar o casamento com o modelo Marcelo Bimbi devido a descoberta de traição, Nicole Bahls anunciou nesta sexta-feira, 24, o término do relacionamento com Marcelo Viana, pelo mesmo motivo.

Eles assumiram o relacionamento em abril de 2022 e moravam juntos no sítio de Nicole, no Rio de Janeiro. A ex-A Fazenda afirmou que descobriu que o empresário trocava mensagens picantes com outras mulheres:

"Acho inaceitável mensagens de uma pessoa que dorme todos os dias comigo, convidando pessoas para jantar e outros convites pela internet, me expondo a motivos de chacota", disse Bahls em entrevista ao Extra.

Ela afirmou ainda que esta não foi a primeira vez que flagrou o namorado em conversas inadequadas com outras mulheres. "A única coisa que preciso é respeito", contou.