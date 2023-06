Numanice Salvador anuncia virada de lote no dia 12 de junho

Projeto de samba da cantora Ludmilla, a festa 'Numanice', que vai acontecer no dia 22 de julho, às 17h, em Salvador, terá uma virada de lote a partir da próxima segunda-feira, 12.

A organização do evento anunciou a mudança nos valores do ingresso nesta terça-feira, 7. A festa contará com três setores, sendo eles: Arena, Área Vip (setor open bar) e Backstage.

Os setores da festa são isolados e os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla, na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.

SERVIÇO

O QUÊ: Numanice

ONDE: Wet

QUANDO: 22 de julho