Pabllo Vittar curte primeiro dia do ano na praia do Porto da Barra | A TARDE

A cantora Pabllo Vittar aproveitou para curtir o primeiro dia do ano na praia do Porto da Barra, em Salvador, depois de se apresentar no sábado, 30, no Festival Virada Salvador. Acompanhada do cantor e comunicador carioca Duh Marinho, a drag queen atendeu e tirou fotos com os fãs.

“O bom de ser amigo delas é isso: Elas atraem os machos todos. Beijo, rapazes! Feliz ano novo, meninos!”, brincou Duh Marinho em um vídeo publicado no story na segunda-feira, 1º. Em seguida Pabllo comentou: “Quero vocês… É isso”, riu.

Em seguida, Duh Marinho publicou uma foto na qual Pabllo aparece se refrescando um geladinho.

