Porchat pede desculpas após falar sobre caso Leo Lins: "Eu errei"

Em um novo comunicado divulgado nas redes sociais na noite de sexta-feira, 26, o humorista Fábio Porchat se pronunciou novamente sobre o caso Leo Lins. No instagram, o ator reconheceu que fez tuítes sobre "um assunto complexo" e que falhou em "não tomar cuidado com as palavras".

"Eu li muita coisa, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal. E eu entendi muito bem as reações", disse ele, no início do vídeo. "Minha posição nunca foi defender um humor racista. Eu sempre tentei defender um humor que não causasse dor, que não machucasse."

No encerramento, Porchat diz que precisava de uma melhor avaliação. "Falei de forma rasa e confusa, então eu errei", continuou. Depois ele informou que as publicações sobre o assunto foram apagadas de suas redes sociais para "refazer o posicionamento".

Leo Lins teve um especial de comédia apagado do seu perfil do YouTube, no dia 16 de maio, a mando da Justiça. Um dia depois, Fábio Porchat classificou o ocorrido como "censura", gerando dezenas de comentários negativos a seu respeito.