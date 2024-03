Preta Gil exibe cicatrizes de tratamento contra o câncer em Itacaré | A TARDE

Curada de câncer de intestino, a cantora Preta Gil fez um ensaio de biquíni em praia de Itacaré, no Sul da Bahia, neste domingo 17. Nas fotos, a cantora expõe as cicatrizes que foram consequência do tratamento contra a doença.



Preta Gil foi a Itacaré para prestigiar o casamento dos amigos Mari Saad e Romulo Arantes Neto, que aconteceu neste sábado, 16.

Ao total, a cantora publicou cinco fotos na postagem do Instagram. Seus seguidores elogiaram a iniciativa.