Preta Gil teve que ser reanimada após perder a consciência em UTI

Em tratamento contra o câncer colorretal que descobriu em janeiro deste ano, a cantora Preta Gil, de 48 anos, passou por um momento delicado no mês de março. Ela teve que ser reanimada durante quatro horas após perder a consciência, precisando ficar por 20 dias na UTI de um hospital em São Paulo após um cateter da quimioterapia infeccionar.

"O câncer tem essa característica física, de você precisar parar para se tratar. Hoje estou bem, e ainda assim agora eu estou conversando e sentindo várias sequelas da radioterapia, que não são poucas, mas elas não me paralisam. Intelectualmente estou funcionando muito bem", explicou ela à revista Marie Claire.

Ainda na publicação, Preta disse que a radioterapia irá continuar por mais tempo, até que o corpo esteja pronto para a cirurgia. A artista precisou mudar o tratamento para São Paulo, devido a especificidade da doença.

Ela afirmou que se sente mais consciente sobre a morte e a vida, após diversas conversas com o pai, Gilberto Gil.

“Depois da septicemia, tivemos uma conversa tão verdadeira, tão bonita, que eu realmente comecei a ver a morte de outro jeito. (...) É uma realidade que a finitude pode chegar para mim mais rápido. Sempre tive muito medo de morrer, hoje não tenho mais. No fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora. Mas estou preparada”, revelou.

Revelações sobre separação

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy terminou após sete anos. Segundo Preta, a decisão de se separar partiu dela, após ter visto a estatística do Conselho Nacional de Mastologia de que 70% das mulheres em tratamento oncológico são deixadas por seus companheiros.

"Infelizmente, eu faço parte dessa estatística, sim, porque de fato o relacionamento acabou. Por mais que não estivesse bom até então, e por mais que eu tenha decidido separar? A decisão foi minha, mas já estava acabando. O casamento não superou um tratamento oncológico. Não é tão pragmático. A gente fica tentando justificar. Existem nuances em uma separação tão sofrida como foi a minha. Mas eu faço parte, sim. A gente não conseguiu passar por isso", disse.

Ela disse ainda que o instinto de sobrevivência a fez querer se separar. "Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem", desabafou.

Ovacionada

No último fim de semana, Preta Gil foi a convidada especial do projeto “Numanice”, em São Paulo. Ela chegou de máscara, sendo ovacionada pelo público. Durante a participação, Ludmilla fez questão de exaltar as qualidades de Preta.