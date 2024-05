Primas de Cariúcha estão desaparecidas no RS: "tentando nem pensar" | A TARDE

Ex-A Fazenda e atual apresentadora do SBT, Cariúcha contou nesta segunda-feira, 6, que tem familiares desaparecidos em meio às enchentes no Rio Grande do Sul.

Durante o Fofocalizando, Cariúcha contou que duas primas estão desaparecidas.

"Minha irmã falou no Whatsapp que não acharam, mas mandei ter calma, porque estão sem contato, sem redes. Estamos tentando nem pensar nisso. Mas já tivemos contato com tias que estão em outros bairros", contou a apresentadora.

Ela explicou que seu nome, inclusive, é uma mistura de nacionalidades.

"Minha mãe é gaúcha lá de Sarandi, por isso que é Cariúcha: mistura de carioca com gaúcha", contou.

"Estamos torcendo para que elas estejam em um abrigo, porque estão sem energia lá", disse. "A água está chegando a lugares a que nunca chegou", lamentou.

"Eu até agora só falei com uma tia que está em um bairro em que [a água] não chegou. Ela ainda está com internet. Com os outros, é sem contato algum".

