Processos de Dani Calabresa e Marcius Melhem são improcedentes | A TARDE

A Justiça do Estado de São Paulo deliberou sobre as ações judiciais mútuas envolvendo Dani Calabresa e Marcius Melhem, relacionadas a pedidos de indenizações por danos morais.

A juíza Luciana Novakoski, responsável pelo caso civil, considerou os processos improcedentes, negando a reparação e determinando que os humoristas arquem com as despesas legais.

Marcius Melhem, ex-chefe do Departamento de Humor da Globo, pediu indenização de R$ 200 mil de Dani Calabresa, alegando que as acusações de assédio prejudicaram sua reputação quando se tornaram públicas. Por sua vez, Dani reivindicava R$ 30 mil, alegando que Melhem expôs conversas privadas, resultando em ataques e ofensas.

O conflito entre ambos iniciou em 2021, quando Melhem manifestou seu objetivo era responder o que considerou tentativas de destruição de sua imagem pública por Calabresa e alegou que as acusações deveriam ter sido formalizadas legalmente, em vez de expostas na mídia.

A juíza não abordou a questão do assédio, mas considerou que as evidências apresentadas por Calabresa justificavam a denúncia e uma investigação. Ela também apontou a conduta inadequada de Melhem, que, em conversas profissionais, fazia comentários de teor sexual à moça, com quem mantinha relações de trabalho. A magistrada classificou a postura do ex-diretor como "inadmissível".

Tando Dani quanto Marcius continuam a litigar na esfera criminal em relação às denúncias de assédio.