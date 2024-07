Raí Saia Rodada questiona Juliette sobre a música "Vem Galopar"

O artista elogiou o esforço e a qualidade do trabalho de Juliette, mas questionou a escolha da música para a adaptação - Foto: Redes sociais

Após o forrozeiro baiano Del Feliz criticar a música "Vem Galopar" de Juliette, uma adaptação de "Pagode Russo" de Luiz Gonzaga, foi a vez de Raí Saia Rodada puxar a orelha da ex-BBB. Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, o artista elogiou o esforço e a qualidade do trabalho de Juliette, mas questionou a escolha da música para a adaptação.

"Eu achei uma coisa linda por lembrar da música junina, foi feita em cima da música de Luiz Gonzaga. Claro que é uma nação, e a gente forrozeiro sabe que o nosso santo forrozeiro é Luiz Gonzaga, com todo respeito", iniciou Raí Saia Rodada.

Por fim, o forrozeiro puxou a orelha de Juliette ao dizer que, como uma nova artista no mercado, ela poderia ter escolhido outra canção para adaptar, em vez de usar uma composição tão emblemática de Luiz Gonzaga.

"Mas acredito que para Juliette, que é uma semente nova no mercado, ela fez um trabalho bem feito, a letra bem feita, mas poderia ter feito - escolhido - em cima de outra coisa, de outra música", finalizou o artista.